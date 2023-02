तेलंगाना: पुलिस के सामने पीसीआर वैन में घुसकर 4-5 लोगों द्वारा शख्स की गई जमकर पिटाई-मारे गए कई पंच, देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर तेलंगाना का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों द्वारा एक शख्स की जमकर पिटाई करते हुए देखा गया है। यही नहीं पुलिस के सामने ही पीड़ित की पिटाई भी की गई है।

हैदराबाद:तेलंगाना से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जहां पुलिस गाड़ी में मौजूद एक शख्स की कुछ लोगों द्वारा जमकर पिटाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, जिस शख्स को पुलिस की गाड़ी में मारा जा रहा है उसका नाम बैरी नरेश है जो एक समाजिक कार्यकर्ता है।

बैरी नरेश को लेकर यह खबर है कि इससे पहले वह हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चूका है जिसके कारण उसे जेल भी हुई थी। अब जब उसे कुछ शर्तों पर जेल से छोड़ा गया है तो ऐसे में उस पर कथित तौर पर हमला होने की खबर सामने आ रही है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक पुलिस की गाड़ी में कोई शख्स बैठा हुआ है और उसमें घुस कर चार पांच लोग उस शख्स को मार रहे है। जो लोग पीड़ित की पिटाई कर रहे है वह स्थानीय भाषा में बात कर रहे है, इसलिए उनके द्वारा बोली गई बातें समझ में नहीं आ रही है।

Condemn the Hindutva goons' attack on the atheist activist Bairi Naresh today in Hanmakonda town Telangana. Police can be seen dispersing outside goons but one guy appears to be repeatedly hitting Naresh in the vehicle. Police should have stopped the guy inside the vehicle. pic.twitter.com/RbRsKrcDGj