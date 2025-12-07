Tamil Nadu News: सरकारी स्कूल के छात्रों की आपस में भिड़त, 12वीं के छात्र की मौत
Tamil Nadu News: तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास पट्टेश्वरम में एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्रों के हमले में घायल हुए 12वीं कक्षा के छात्र की रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि चार दिसंबर को पट्टेश्वरम में स्थित सरकारी अरिग्नार अन्ना मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 11वीं कक्षा के 14 छात्रों ने अपने एक वरिष्ठ छात्र पर कथित तौर पर हमला किया। उन्होंने बताया कि छात्रों ने यह हमला दोनों कक्षाओं के बीच हुए विवाद के बाद किया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्रों ने पीड़ित छात्र के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर घायल छात्र के माता-पिता स्कूल पहुंचे और उसे कुंभकोणम सरकारी अस्पताल ले गए। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद पीड़ित छात्र को इलाज के लिए तंजावुर के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया।
उन्होंने कहा कि उसके मस्तिष्क में जमे रक्त के थक्के को हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने पुष्टि की कि शनिवार देर रात लगभग 2:30 बजे छात्र की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 14 आरोपी छात्रों को बाल सुधार गृह भेज दिया दिया गया है। पट्टेश्वरम पुलिस ने बताया कि उसने इस संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।