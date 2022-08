सूरतः महिला पार्टनर के जबरन बीफ खिलाने के बाद शख्स ने की आत्महत्या, पुलिस द्वारा बरामद सुसाइड नोट में सामने आई ये बात

Highlights मृतक राहुल सिंह 27 जून को उधना के पटेल नगर में अपने घर पर लटका पाया गया था। राहुल पिछले एक साल से अपनी पार्टनर सोनम अली के साथ रह रहा था क्योंकि परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था। सुसाइड नोट में शख्स ने कहा कि सोनम और उसके भाई ने जबरन बीफ खिलाया इसलिए वह जान दे रहा है।

सूरतः गुजरात पुलिस ने 27 वर्षीय एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक महिला और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मृत शख्स की मां ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें उसके बेटे ने अपने महिला पार्टनर और उसके भाई पर जबरन बीफ खिलाने की बात लिखी है। सूरत के ACP-बी डिवीजन, जे.टी. सोनारा ने कहा कि 'वीणा देवी ने शिकायत की है कि उसके लड़के का एक लड़की के साथ अफेयर था।

सोनारा के मुताबिक मृतक राहुल सिंह 27 जून को उधना के पटेल नगर में अपने घर पर लटका पाया गया था। सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी बीवी और साले ने मुझे गौमांस खिलाया, ये मुझे खराब लगा इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं।' रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक ने अपने फेसबुक पेज पर एक सुसाइड नोट पोस्ट किया था जिसमें उसके लिव-इन पार्टनर सोनम अली और उसके भाई मुख्तार अली पर उसे गोमांस (Beef) खाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।

Surat | One Veena Devi filed a complaint stating that his son died by suicide & she recovered a note in which her son had written that his woman partner & her brother forced him to consume beef due to which he committed suicide. Case registered, probe on: JT Sonara, ACP-B Div pic.twitter.com/7MvQC4CvQH