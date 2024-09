VIDEO: जूस में थूकते हुए सीसीटीवी में कैद, उत्तर प्रदेश के शामली की घटना, देखें वायरल वीडियो

Highlights Spitting in Juice Video: जूस में थूकने का वीडियो वायरल Man Caught Mixing Spit In Juice: जूस में थूकने का आरोपी गिरफ्तार Shamli Vendor Caught Spitting In Juice: यूपी के शामली से जूस में थूक मिलाने का वीडियो आया सामने

Spitting in Juice Video: एक बार खाने-पीने की चीज में थूकने का वीडियो सामने आया है, वायरल वीडियो यूपी के शामली का बताया जा रहा है, आरोपी जूस विक्रेता जूस में थूकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने का एक मामला भी सामने आया था, जूस में थूकते हुए आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उसपर केस भी दर्ज हुआ है। वीडियो में आप को नजर आ रहा होगा आरोपी जूस वाला बाजार में ठेला लगाए हुए है और बीच-बीच में मौका पाकर उसमें थूक रहा है। 19 सेकंड के इस वीडियो में पहले तो वो तेजी से जूस की मशीन को घुमाता है बीच में उसमें थूक देता है, तभी पीछे से कोई उसका ये वीडियो बना रहा होता है जो शायद उसे नहीं पता था।

