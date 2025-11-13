वैवाहिक विवादों को सुलझाने में माहिर, खुद ही संकट में घिरे?, 9 माह से अलग रह रहे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मारियो जोसेफ और पत्नी जीजी मारियो, मामला दर्ज
November 13, 2025
त्रिशूरः केरल समाज में वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए एक मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर दंपति को अब खुद इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जहां इंफ्लुएंसर पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ मारपीट का आपराधिक मामला दर्ज कराया है।
पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया मंच पर लोकप्रिय चेहरे मारियो जोसेफ और उनकी पत्नी जीजी मारियो पेशेवर मुद्दों के कारण पिछले नौ महीनों से अलग रह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, जीजी मारियो की शिकायत के बाद एक नवंबर को चलाकुडी पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, वह अपने पति से मतभेदों पर बात करने के लिए 25 अक्टूबर को उससे मिली थी, लेकिन बातचीत बहस में बदल गई।
पुलिस ने बताया कि झगड़े के दौरान मारियो ने जीजी के सिर पर सेट-टॉप बॉक्स से कथित तौर पर वार किया, उनके बाएं हाथ पर काटा और उनके बाल खींचे। जीजी ने शिकायत में यह भी दावा किया कि मारियो ने उनका लगभग 70,000 रुपये मूल्य का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया।
पुलिस ने बताया कि मारियो पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) और 324(4) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।