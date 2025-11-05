पति रवि शर्मा और पत्नी लवली शर्मा में झगड़ा, धारदार हथियार से एक-दूसरे पर हमला, दोनों के शवों पर वार के निशान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 5, 2025 22:00 IST2025-11-05T21:59:12+5:302025-11-05T22:00:06+5:30
प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि पारिवारिक कलह के कारण मंगलवार रात दंपति ने एक-दूसरे से झगड़ा किया और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
देवघरःझारखंड के देवघर जिले में बुधवार को पारिवारिक विवाद को लेकर पति-पत्नी के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रवि शर्मा (30) और लवली शर्मा (24) के रूप में हुई है। उसने बताया कि दोनों देवघर शहर के बेलाबागान इलाके में अपने किराए के घर के अंदर मृत पाए गए।
टाउन पुलिस थाने के प्रभारी राजीव कुमार ने बताया, ‘‘प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि पारिवारिक कलह के कारण मंगलवार रात दंपति ने एक-दूसरे से झगड़ा किया और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों के शवों पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं... घटनास्थल से एक चाकू बरामद किया गया है।’’
कुमार ने कहा कि हालांकि, मौत के पीछे का वास्तविक कारण जांच के बाद सामने आएगा। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुमार ने बताया कि रवि शर्मा मूल रूप से बिहार के सीवान का रहने वाला था जबकि उसकी पत्नी देवघर के जून पोखर क्षेत्र की निवासी थी।