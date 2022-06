मूसेवाला हत्याकांड: पुलिस ने रेकी करने वाले एक और शख्स को किया गिरफ्तार, अब तक 13 लोग हो चुके हैं अरेस्ट

Highlights केकड़ा के साथ मूसेवाला की मुखबरी में शामिल था गिरफ्तार निक्कू हरियाणी निवासी है बलदेव ऊर्फ निक्कू, कई आपराधिक मामलों में है नाम

चंडीगढ़: मशहूर पंजाबी गायक सिद्ध मूसेवाला हत्याकांड में गुरुवार को पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख प्रमोद बान ने जानकारी देते हुए कहा, आज (गुरुवार) हमने बलदेव उर्फ निक्कू को गिरफ्तार किया है जो अपराध की रेकी करने में केकड़ा के साथ गया था।

उन्होंने बताया कि बलदेव उर्फ निक्कू हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है। उसका काम रेकी करना, शूटरों के सीधे संपर्क में रहने वाले षडयंत्रकारियों को सूचना देना था। प्रमोद बना ने कहा, पिछले कई मामलों में निक्कू का नाम है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि हत्या की योजना पिछले साल शुरू हुई थी।

Punjab | Today we've arrested Baldev aka Nikku who accompanied 'Kekda' in conducting recce for the crime. So far, 13 people arrested. Lawrence Bishnoi has revealed that planning for the murder started last year: Anti-Gangster Task Force chief Pramod Ban on Sidhu Moose Wala murder pic.twitter.com/OA5eIduXZO