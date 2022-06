Sidhu Moose Wala Case: गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, पांच और संदिग्धों की पहचान

Highlights फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। हत्या के सिलसिले में पांच और संदिग्धों की पहचान हुई है। पुलिस ने कहा कि महाकाल को पुणे से गिरफ्तार किया गया है।

Sidhu Moose Wala Case: दिल्ली पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के विशेष प्रकोष के विशेष आयुक्त एचएस धालीवाल ने बुधवार को कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और वह फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है।

धालीवाल ने कहा कि हमारी टीम ने 5 लोगों की पहचान की है। महाकाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल निशानेबाजों में से एक का करीबी है, हालांकि वह शूटिंग में शामिल नहीं था। असली शूटरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है सीतेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल, ये सिद्धू मुसेवाला केस में मुख्य शूटर का घनिष्ठ है। इसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

Siddu Moosewala murder: Maharashtra Police has been given Mahakaal alias Siddhesh Hiraman Kamble's 14-day police custody remand. He is a close associate of one of the shooters, but he's not involved in the killing: HGS Dhaliwal, Special CP, Delhi Police pic.twitter.com/xjIRvHYFMz — ANI (@ANI) June 8, 2022

धालीवाल ने यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ने प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस नेता के हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर के करीबी सहयोगी सिद्धेश हिरामन काम्ले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि महाकाल को पुणे से गिरफ्तार किया गया है और हत्या के सिलसिले में पांच और संदिग्धों की पहचान हुई है।

At least 5 people are involved in the killing. One Mahakaal has been arrested, he's a close associate of one of the shooters involved in Punjabi singer Siddu Moose Wala's murder, though he was not involved in the shooting. Actual shooters will be arrested soon: Special CP, DP pic.twitter.com/bouRmPSeXt — ANI (@ANI) June 8, 2022

पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात हमलावारों ने मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूस वाला की हत्या का मुख्य संदिग्ध था। गिरोह में शामिल था और उन्होंने अपराध की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी है।

वह कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़ा हुआ है, जिसने एक फेसबुक पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद पिछले साल हुई अकाली नेता विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का प्रतिशोध था।

Sidhu Moosewala murder case | Maharashtra: As per info, Santosh Yadav & Saurabh Mahakal are involved in the incident, and an investigation is underway. Saurabh has been arrested. Both have a connection with the Lawrence Bishnoi gang, said Kulwant Kumar, ADG (Law & order) pic.twitter.com/cb783tMJ45 — ANI (@ANI) June 8, 2022

लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता सलमान खान और उनके पिता और पटकथा लेखक सलीम खान को भेजे गए धमकी पत्र के पीछे किसी भी भूमिका से इनकार किया है। 28 वर्षीय गायक-राजनेता सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मनसा जिले में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

