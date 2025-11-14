श्रावस्तीः एक परिवार के 3 छोटे बच्चों सहित 5 लोगों के शव संदिग्ध हालत में घर से बरामद

Shravasti: मृतकों की पहचान रोज अली (35), रोज अली की पत्नी शहनाज (30), इनके तीन छोटे बच्चे तबस्ससुम (06), गुलनाज (04) व मोइन (02) के रूप में की गयी है।

सांकेतिक फोटो

Highlightsकैलाशपुर गांव से सूचना मिली कि एक परिवार के पांच लोग घर के कमरे में मृत पाए गये हैं।सूचना मिलने पर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।पुलिस का जांच दल तथा फोरेंसिक टीम घटनास्थल के साथ शवों की गहन जांच कर रही है।

Shravasti: श्रावस्ती जिले के कैलाशपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक परिवार के तीन छोटे बच्चों सहित पांच लोगों के शव संदिग्ध हालत में घर से बरामद किए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम ने बताया कि जिले के इकौना थाना अंतर्गत कैलाशपुर गांव से सूचना मिली कि एक परिवार के पांच लोग घर के कमरे में मृत पाए गये हैं। मृतकों की पहचान रोज अली (35), रोज अली की पत्नी शहनाज (30), इनके तीन छोटे बच्चे तबस्ससुम (06), गुलनाज (04) व मोइन (02) के रूप में की गयी है।

सभी घर के एक कमरे में सो रहे थे। सुबह इनके शव बरामद हुए। सूचना मिलने पर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अभी तक घटना के पीछे के कारण की जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस का जांच दल तथा फोरेंसिक टीम घटनास्थल के साथ शवों की गहन जांच कर रही है।

मप्र : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का बैरियर तोड़कर खाई में गिरी बेकाबू कार, पांच लोगों की मौत

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में शुक्रवार को तेज गति से दौड़ रही कार बेकाबू होने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का बैरियर तोड़कर खाई में गिर गई जिससे इस वाहन में सवार 15 वर्षीय लड़के समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने फोन पर बताया कि यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रावटी थाना क्षेत्र में आठ लेन वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ। उन्होंने बताया, ‘‘दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही कार बेकाबू होने के बाद एक्सप्रेस वे का बैरियर तोड़कर खाई में गिर गई। मौके के मुआयने से साफ होता है कि कार बेहद तेज गति से जा रही थी क्योंकि इस गाड़ी ने खाई में गिरने से पहले एल्युमिनियम का मजबूत बैरियर भी तोड़ दिया।" कुमार ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जिनमें 15 वर्षीय लड़का और 70 वर्षीय पुरुष शामिल हैं।

उन्होंने बताया, ‘‘पहली नजर में हमें संदेह है कि कार के चालक को झपकी लगने के कारण यह हादसा हुआ।’’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है।

