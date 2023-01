श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया 6,629 पन्नों का आरोप पत्र, आफताब ने की वकील बदलने की मांग

Highlights दिल्ली पुलिस की अधिकारी मीनू चौधरी ने बताया- हमने आज मामले में लगभग 6,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की इस मामले के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपने वकील को बदलने की मांग की है अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को साकेत अदालत में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। साथ ही इस मामले के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपने वकील को बदलने की मांग की है। अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी।

आफताब पर अपनी ‘लिव-इन-पार्टनर’ श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है। जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने पूछा कि आरोप पत्र कितने पन्नों का है, तो जांच अधिकारी ने कहा कि इसमें 6,629 पन्ने हैं। इस पर न्यायाधीश ने कहा, “यह बहुत बड़ा है। आखिरकार आज अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।” दिल्ली पुलिस की अधिकारी मीनू चौधरी ने बताया कि हमने आज मामले में लगभग 6,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है।

Delhi | We have filed an approximate 6,000-page chargesheet in the case today: Meenu Choudhary, Joint CP southern range, on the Shraddha Walker murder case pic.twitter.com/4EnebMcp6g