श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला का 28 नवंबर को हो सकता है नार्को टेस्ट

Highlights सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूनावाला का नार्को टेस्ट सोमवार को किया जा सकता है पूनावाला का सोमवार को नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया जा सकता है शनिवार को आफताब का मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें उसके मेडिकली फिट होने की खबर आई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हुए दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की कई टीमें सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में दो दिनों से आरोपी आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पोलीग्राफी टेस्ट भी किया जा रहा है। इस बीच ऐसी खबर है कि पूनावाला का नार्को टेस्ट 28 नवंबर को किया जा सकता है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूनावाला का नार्को टेस्ट सोमवार को किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के अधिकारियों के मुताबिक, आफताब अमीन पूनावाला का सोमवार को नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया जा सकता है।

जांच के दौरान एफएसएल की टीम मौजूद रहेगी। शनिवार को आफताब का मेडिकल टेस्ट हुआ और उसके मेडिकली फिट होने की खबर आई। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी आफताब पूनावाला का नार्कोएनालिसिस टेस्ट कराकर श्रद्धा वाकर हत्याकांड की गुत्थी से परदा उठ सकता है। कोर्ट ने टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है और आफताब ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी है।

Shraddha murder case accused Aftab Poonawala's narco test may be conducted on Monday 28th November: Sources