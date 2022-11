श्रद्धा हत्याकांड: आरोपी आफताब पूनावाला अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगा पेश, जानिए वजह

Highlights कोर्ट ने मामले की सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग की मंजूरी दी हत्या के एक हफ्ते से भी पहले आफताब ने श्रद्धा को मारने की बनाई थी योजना: सूत्र

नई दिल्ली: देश के झकझोर देने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब पूनावाला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा। गुरुवार को अदालत द्वारा मामले की सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपी आफताब पूनावाला की पेशी की अर्जी को मंजूर कर लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। आरोपी से पूछताछ में केस से जुड़े अहम खुलासे हो रहे हैं।

आरोपी को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं मामले की पूछताछ कर रहे अधिकारियों का कहना है कि आफताब उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। “उनके बयान बार-बार बदल रहे हैं। उसने पहले जांचकर्ताओं को बताया कि उसने पीड़ित का फोन महाराष्ट्र में फेंक दिया था, लेकिन अब उसका दावा है कि उसने उसे दिल्ली में कहीं गिरा दिया था।

Shraddha murder case | An application for the appearance of accused Aftab Poonawala through video conferencing was allowed, due to the security and sensitivity of the case. Now he is to be produced before court through VC.



