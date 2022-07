राजस्थान के बाद महाराष्ट्र के अमरावती में निर्मम हत्या, एनआईए और पुलिस टीम कर रही जांच, देखें वीडियो

Highlights एनआईए और पुलिस टीम जांच कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून को एक 54 साल के शख्य की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के पीछे भी नूपुर शर्मा का विवादित बयान हो सकता है।

अमरावतीः उदयपुर में हुए निर्मम हत्याकांड से पूरा देश सहम गया है। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने के बाद दो लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया। बकायदा वीडियो भी बनाया। हालांकि मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों के आतंकी कनेक्श्न को लेकर एनआईए और पुलिस टीम जांच कर रही है।

वहीं उदयपुर जैसे ही हत्याकांड की जानकारी अमरावती से भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून को एक 54 साल के शख्य की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि इस हत्याकांड के पीछे भी नूपुर शर्मा का विवादित बयान हो सकता है।

We're yet to ascertain the reasons behind his murder. He never told us about receiving any threats. He forwarded some messages on Nupur Sharma in some Whatsapp groups, but not to anyone individually: Mahesh Kolhe, brother of Umesh Kolhe who was murdered in Amravati pic.twitter.com/EuduzhcAFV — ANI (@ANI) July 2, 2022

54 साल के केमिस्ट की हुई थी हत्या

बता दें कि अमरावती जिले में 21 जून को 54 साल के केमिस्ट उमेश प्रह्लादराव कोल्हे की साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी। जांच के मुताबिक जो हत्या हुई वह पैगंबर पर नूपुर शर्मा के विवादित बयानों के समर्थन की वजह से हुई।

#WATCH | My brother forwarded some messages about Nupur Sharma in some Whatsapp groups but we're not able to understand why was he killed because of 2-4 forwarded messages? He didn't forward them to anyone individually: Mahesh Kolhe, brother of Umesh Kolhe who was murdered pic.twitter.com/njk8X7IGnF — ANI (@ANI) July 2, 2022

उमेश के बेटे संकेत कोल्हे की तरफ से दर्ज शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले में दो लोगों, मुदस्सिर अहमद और शाहरुख पठान को 23 जून को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के बाद सामने आया कि उमेश की हत्या में चार और लोग शामिल थे। फिलहाल एक आरोपी को छोड़ कर सब पुलिस की गिरफ्त में हैं।

कैमिस्ट के बेटे संकेत ने बताया हत्या वाली रात क्या हुआ

मामले को लेकर दर्ज हुई शिकायत के मुताबिक 21 की जून की रात कैमिस्ट अपनी दुकान बंद कर जा रहा था तब महिला कॉलेज न्यू हाई स्कूल के गेट के पास अचानक दो मोटरसाइकिल सवारों ने उमेश को रोक दिया। इसके बाद एक हमलावर ने उनके गले के बाईं तरफ चाकू से वार कर दिया।

#WATCH | He didn't receive threats from anyone... We were told that during primary investigation, 2-4 people were arrested but some newspapers, without proper investigation started publishing that he was killed because of loot/robbery, but nothing as such happened: Mahesh Kolhe pic.twitter.com/bXh38FfNYR — ANI (@ANI) July 2, 2022

इससे उमेश खून से लथपथ होकर सड़क पर ही गिर गए। उस वक्त उनका बेटा संकेत उनके साथ ही था। बेटे संकेत का कहना है कि इस घटना के बाद उसने मदद की आवाज लगाई और लेकिन हमलावर फरार हो चुके थे। आसपास के कुछ लोगों की मदद से उमेश को पास के ही एक्सॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई।

एक आरोपी ने बताई हत्या की वजह

फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पकड़े गए एक आरोपी ने ये कहा कि कोल्हे ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया इसलिए उनको मरना ही था। बता दें कि हत्या से कुछ दिन पहले ही उमेश कोल्हे ने एक गु्रप में नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने हुए एक पोस्ट शेयर किया था।

