अटारी बॉर्डर के पास पुलिस-बदमाशों के बीच एनकाउंटर में मूसेवाला की हत्या में शामिल एक शूटर ढेर, तीन पुलिसकर्मी घायल

Highlights पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को घेरा अटारी सीमा के पास गांव में हो रही है मुठभेड़ पंजाब पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद

अटारी: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दो शूटर्स को पंजाब पुलिस ने अटारी सीमा के पास घेर लिया है। दोनो ओर से फायरिंग हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार अटारी सीमा के पास भकना कलां गांव में जिन दो शूटर्स को घेरा गयी है वो जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु खुसा हैं। पंजाब पुलिस ने बदमाशों से निपटने के लिए पूरे जिले से भारी पुलिस फोर्स बुला ली है। मौके पर पंजाब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एक शूटर को ढेर कर दिया गया है। इसे जगरूप रूपा बताया जा रहा है लेकिन अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है।

