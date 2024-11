Shocking Video: मथुरा में सरेआम गुंडे ने टीवी रिपोर्टर को पीटा, पैर छूने को मजबूर किया

Highlights इस घटना को कथित तौर पर आरोपी के एक साथी ने रिकॉर्ड किया है आरोपी ने पत्रकार को अंधाधुंध थप्पड़ मारना जारी रखा, जबकि खड़े लोग बिना किसी हस्तक्षेप के देखते रहे इलाके में आरोपियों का इतना खौफ है कि किसी ने भी हमले को रोकने की कोशिश नहीं की

मथुरा:उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन बाईपास के पास मंगलवार को दिनदहाड़े एक स्थानीय पत्रकार पर उसके खिलाफ़ एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करने पर एक गैंगस्टर ने हमला कर दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति वीर नारायण शर्मा को बार-बार थप्पड़ मारता, धक्का देता और गालियाँ देते हुए उसे अपने पैर छूने के लिए मजबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस घटना को कथित तौर पर आरोपी के एक साथी ने रिकॉर्ड किया है। आरोपी ने पत्रकार को अंधाधुंध थप्पड़ मारना जारी रखा, जबकि खड़े लोग बिना किसी हस्तक्षेप के देखते रहे। इलाके में आरोपियों का इतना खौफ है कि किसी ने भी हमले को रोकने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक, भूरा पहलवान नाम का आरोपी गोवर्धन थाना प्रभारी का करीबी बताया जा रहा है। भूरा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उस पर एक पुलिसकर्मी पर हमला करने का भी आरोप है।

वीर नारायण ने तीन महीने पहले एक अखबार में भूरा पहलवान के खिलाफ खबर छापी थी। खबर के मुताबिक, आरोपी ने पीड़ित को उसके खिलाफ खबर छापने के लिए जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। घटना के बाद पीड़ित वीर नारायण ने भूरा पहलवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

Watch how India News Reporter Veer Narayan Sharma is slapped, and forced to touch the feets by a gangster in Mathura. Veer Narayan Sharma told us that the accused is booked under more than six cases including a case of the Gunda Act. The accused had also forced him to rub his… pic.twitter.com/dO2UYTNQjP