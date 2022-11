देखें वीडियो: सीनियर्स ने पहले रॉड-डंडों से की जूनियर की जमकर पिटाई, दावा-फिर गर्म प्रेस से दागा सीना

Highlights सीनियर्स द्वारा जूनियर की रॉड-डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सीनियर्स बुरी तरह से जूनियर को पीटते हुए दिखाई दे रहे है। इस घटना के बाद पुलिस ने चार छात्रों को गिरफ्तार किया है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के नाम पर अपने जूनियर के साथ पिटाई की गई है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि कई सीनियर मिलकर एक जूनियर को पीट रहे है।

दावा यह भी किया जा रहा है कि सीनियर द्वारा जूनियर को गर्म प्रेस से जलाया भी गया है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने चार छात्रों को गिरफ्तार भी किया है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि तीन से चार छात्र अपने एक जूनियर को बुरी तरह से पीट रहे है। सीनियर द्वारा डंडे और पीवीसी पाइप द्वारा छात्र को मारा गया है। वीडियो में जूनियर दर्द से कराहते हुए और अपनी बचाव करते हुए देखा जा रहा है।

Four engineering students studying in #SRKR#Engineering College #Bhimavaram#WestGodavari#AP have been arrested for assaulting fellow student inside hostel room with sticks, PVC pipes & branding him on chest with hot iron box even as he is pleading to be spared #AndhraPradeshpic.twitter.com/QeMubMkt7i