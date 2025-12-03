Karnataka: बेलगावी में स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार

Karnataka: कर्नाटक के बेलगावी जिले में सातवीं कक्षा की एक छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान मणिकांत दिन्नीमणि और ईरान्ना संकम्मणावर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता 21 नवंबर को अपने घर के पास स्थित एक आटा चक्की से लौट रही थी, तभी आरोपी उसे जबरन गन्ने के खेत ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।

मुरगोड पुलिस थाने में सोमवार शाम को पीड़िता की शिकायत पर बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दिन्नीमणि ने उससे ‘दुष्कर्म’ किया जबकि संकम्मणावर ने उसकी सहायता की।

बेलगावी के पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेड के अनुसार, दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘शिकायत दर्ज कराने में देरी की वजह की जांच करने की आवश्यकता है। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में बच्चे सदमे में हो सकते हैं और तुरंत बात नहीं कर पाते, या कुछ माता-पिता अपनी गरिमा की चिंताओं के कारण आगे आने में संकोच करते हैं।’’

