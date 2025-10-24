Satara Doctor Suicide | 'उन्हें झूठी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया गया था': महिला डॉक्टर की आत्महत्या के बाद उनके कजिन का बड़ा आरोप
By रुस्तम राणा | Updated: October 24, 2025 18:31 IST2025-10-24T18:31:15+5:302025-10-24T18:31:15+5:30
डॉक्टर की आत्महत्या से मौत हो गई और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें दो पुलिसवालों पर रेप और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने बताया कि वह गुरुवार देर रात जिले के फलटन इलाके में एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिलीं।
Satara Doctor Suicide: महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में सुसाइड करने वाली महिला डॉक्टर के कज़िन ने आरोप लगाया है कि उन पर पुलिस और पॉलिटिकल प्रेशर था और उन पर झूठी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनाने का भी दबाव डाला जा रहा था।
न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए उनके कज़िन ने कहा, “पिछले साल उन पर बहुत ज़्यादा पुलिस और पॉलिटिकल प्रेशर था। उन पर झूठी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनाने का दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने DCP को शिकायत करने के लिए एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।”
उन्होंने आगे कहा, "उस पर झूठी रिपोर्ट बनाने का दबाव डाला जा रहा था, और भले ही मरीज़ को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था, फिर भी उसे फिट और फाइन रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा जा रहा था।"
उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी कज़िन को इंसाफ मिलेगा। वह महिला बीड ज़िले की रहने वाली थी और फल्टन के अस्पताल में काम करती थी। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने महाराष्ट्र पुलिस के दो जवानों पर पिछले पांच महीनों से रेप और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया।
न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, उसने सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर कई बार रेप और सेक्शुअल हैरेसमेंट का और प्रशांत बांकर नाम के दूसरे जवान पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया।
पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, “हमने केस दर्ज कर लिया है, और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हम पीड़ित के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रहे हैं।”
#WATCH | Maharashtra | On Satara woman doctor's death allegedly by suicide, her cousin brother says, "There was a lot of police and political pressure on her to make wrong mortem reports. She tried to complain about it. My sister should get justice." pic.twitter.com/kikMmCnEiI— ANI (@ANI) October 24, 2025
इस बीच, महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकणकर ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “हमने मामले का संज्ञान लिया है और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं।”
गोपाल बदाने और प्रशांत बांकर के खिलाफ रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।