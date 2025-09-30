50 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा धनराशि, माता-पिता और पूर्व पत्नी की हत्या, घटना को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश, ऐसे खुलासा

Highlights अभियान में हत्याओं को दुर्घटना का रूप देने वाले कई अपराधियों का पर्दाफाश हो चुका है। विशाल सिंघल ने अपनी मां प्रभा देवी, पिता मुकेश सिंघल और पूर्व पत्नी एकता सिंघल की हत्या कर दी है। भारी भरकम दावा राशि हासिल करने के लिए उनकी मौत को सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया।

Sambhal:उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा धनराशि के लिए माता-पिता और पूर्व पत्नी की हत्या करने और घटना को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश करने के मामला का खुलासा किया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति हापुड़ जिले का रहने वाला है। संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यहां पत्रकारों को बताया कि इस साल जनवरी से पुलिस जिले में तथाकथित ‘बीमा माफिया’ के खिलाफ अभियान चला रही है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान में हत्याओं को दुर्घटना का रूप देने वाले कई अपराधियों का पर्दाफाश हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि मेरठ की एक महिला ने संभल जिला पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उसके पति विशाल सिंघल ने अपनी मां प्रभा देवी, पिता मुकेश सिंघल और पूर्व पत्नी एकता सिंघल की हत्या कर दी है।

उन्होंने बताया कि मुकेश के नाम पर लगभग 50 करोड़ रुपये की कई बीमा पॉलिसियां थीं और आरोपी विशाल ने तीनों की कथित तौर पर हत्या कर दी और भारी भरकम दावा राशि हासिल करने के लिए उनकी मौत को सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया। पुलिस के अनुसार, मुकेश सिंघल की दो अप्रैल, 2025 को मौत हुई थी और उनका 50 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा था।

पुलिस ने बताया कि मुकेश के बेटे ने अपने पिता की मौत को कथित तौर पर सड़क दुर्घटना का रूप दिया। पुलिस के अनुसार, इससे पहले 22 जून 2017 को आरोपी ने अपनी मां प्रभा देवी की मौत को भी एक अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना के रूप में दिखाया गया था लेकिन अब पुलिस का दावा है कि यह हत्या का मामला था।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों को पहले ही अंतिम रिपोर्ट के साथ बंद कर दिया गया था। बिश्नोई ने बताया, “संभल पुलिस की प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है और मामले की जांच के लिए मामला हापुड़ पुलिस को सौंप दिया गया है।”

उन्होंने बताया कि इस गिरोह में शामिल लोगों के खिलाफ ‘गैंगस्टर एक्ट’ के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी विशाल ने अब तक बीमा कंपनियों से कितनी राशि का दावा किया है, इस बारे में विस्तृत जांच में ही चीजें साफ हो पाएंगी।

