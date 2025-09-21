सहारनपुरः प्रेमी माहिल की हत्या और प्रेमिका अंकिता ने कीटनाशक खाकर दी जान

Highlights कीटनाशक का एक खाली पैकेट पड़ा हुआ मिला था। परिवार ने युवती के रिश्तेदारों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।

सहारनपुरः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रेमी की हत्या किये जाने के एक दिन बाद उसकी प्रेमिका ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, चिलकाना थानाक्षेत्र के दुमझेड़ा गांव में रहने वाली अंकिता (18) का शव शनिवार को उसके घर से बरामद किया गया और उसके पास कीटनाशक का एक खाली पैकेट पड़ा हुआ मिला था। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि अंकिता के प्रेमी माहिल (22) की शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी,

जिसके बाद युवक के परिवार ने युवती के रिश्तेदारों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर लड़के के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के लिए दो नाबालिग को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है।

Web Title: ​​​​​​​Saharanpur:ृ Lover Mahil murdered girlfriend Ankita committed suicide consuming pesticide