सड़क दुर्घटनाः दौसा-जौनपुर में बड़ा हादसा, 16 की मौत और 23 घायल, खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद लौट रहे थे एटा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 13, 2025 11:58 IST2025-08-13T11:57:20+5:302025-08-13T11:58:12+5:30

Road Accident: हादसे का शिकार हुए लोग खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा स्थित अपने गांव लौट रहे थे। पिकअप वैन में 20 से अधिक लोग सवार थे।

सांकेतिक फोटो

Highlightsपिकअप वैन ने राजमार्ग की सर्विस लेन पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी।हादसा बुधवार सुबह चार से पांच बजे के बीच हुआ।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों के हताहत होने पर दुख व्यक्त किया।

Road Accident:राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के एक पिकअप वैन के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से सात बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई तथा आठ अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। दौसा के पुलिस अधीक्षक सागर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह हादसा मनोहरपुर के पास हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा स्थित अपने गांव लौट रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘पिकअप वैन में 20 से अधिक लोग सवार थे।

पिकअप वैन ने राजमार्ग की सर्विस लेन पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। यह हादसा बुधवार सुबह चार से पांच बजे के बीच हुआ।’’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आठ घायलों में से एक की हालत गंभीर है। पुलिस उपाधीक्षक रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान पूर्वी (छह), लक्ष्य (छह), वैष्णवी (सात), महक (सात), सलोनी (नौ), मिष्ठी (एक), बाबू (तीन), प्रियंका (25), शीलादेवी (28), सीमा (25) और सोनम (32) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों के हताहत होने पर दुख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, ‘‘दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दु:खद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।’’ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं ने भी दुर्घटना पर दुख जताया है।

जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की मौत, 15 अन्य घायल

जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास एक रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में दो साल की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास हुई।

अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना रात करीब साढ़े 10 बजे हुई जब जौनपुर से आ रही बस और शाहगंज से आ रहे एक ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्चा शामिल है। पुलिस के अनुसार, इस घटना में 15 अन्य घायल हुए हैं।

टॅग्स :crime news hindiRoad accidentuttar pradeshRajasthanPoliceक्राइम न्यूज हिंदीसड़क दुर्घटनाउत्तर प्रदेशराजस्थान