Road Accident in Hyderabad: सड़क किनारे से गुजर रहा था राहगीर, तभी आई तेज रफ्तार कार, मारी टक्कर; मौत

Road Accident in Hyderabad: भारत में रोजाना न जाने कितने ही हादसे होते हैं जिनमें परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आने से ज्यादातर हादसे होते है लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब एक बार फिर तेज रफ्तार कार एक जिंदगी निगल गई है। इस भयावह सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

गौरतलब है कि वीडियो हैदराबाद के जीडीमेटला इलाके का है जहां राहगीर जब सड़क किनारे से गुजर रहा था तभी कार ने उसे टक्कर मार दी। यह घटना जीडीमेटला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गजुला रामाराम में हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शख्स दूर जाकर गिरा। वहीं कार के परखच्चे उड़ गए।

#Hyderabad--



A speeding car rammed into a security guard while he was walking on a roadside.



The incident occurred in #GajulaRamaram, under the Jeedimetla police station limits.



The pedestrian, Gopi (38), died on the spot. The car driver is suspected to have been under the… pic.twitter.com/NW0bXUG8S7