Road Accident: द्वारका एक्सप्रेसवे पर कार और स्कूटर की टक्कर में 3 लोगों की मौत

दिल्ली के नजफगढ़ में द्वारका अर्बन एक्सप्रेसवे पर विपरीत दिशा से आ रहे एक स्कूटर और कार के बीच टक्कर होने से तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार तड़के करीब 3.20 बजे साईं बाबा मंदिर के निकट मेट्रो फ्लैट्स के पास हुई। उसने बताया कि नजफगढ़ की ओर जा रही एक एसयूवी ने स्कूटर में टक्कर मार दी थी। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान बसंत (23), पवन (22) और सनी (22) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बसंत और पवन बिहार के रहने वाले थे जबकि सनी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अधिकारी ने बताया कि तीनों नजफगढ़ के मुख्य बाजार में किराना दुकानों पर काम करते थे और एक ही इलाके में रहते थे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम निवासी साहिल त्यागी नामक चालक कार को घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर छोड़कर फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि इस घटना के संबंध में नजफगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

