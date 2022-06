Rajasthan: उदयपुर में एक युवक का दिनदहाड़े काटा गया गला, नुपूर शर्मा के समर्थन में किया था पोस्ट, मचा बवाल

Highlights सीएम अशोक गललोत ने कहा- अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी मुख्यमंत्री ने उदयपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की विपक्षी नेता गुलाब चंद कटारिया ने बताया इसे प्रशासन की विफलता

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को दिनदहाड़े कट्टरपंथियों के द्वारा एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक ने बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस घटना के बाद युवक का सिर काटने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। घटना के बाद मालदास गली इलाके में दुकान को बंद कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिस युवक की गला काटकर हत्या की गई है उसने नुपूर शर्मा के समर्थन में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद से उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। युवक टेलर का काम करता था। इन धमकियों की वजह से उसने कुछ दिनों तक अपनी दुकान भी नहीं खोली थी। लेकिन जब मंगलवार को उसने दुकान खोली तो उस पर तीन कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार के साथ बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही धानमंडी और घंटाघर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इस घटना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है।

Rajasthan | Locals protest after two men behead youth in broad daylight in Udaipur's Maldas street area Shops in Maldas street area have been closed following the incident. pic.twitter.com/ZC113q0iJj

वहीं इस घटना की सीएम अशोक गहलोत ने भर्त्सना की है। उन्होंने कहा उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। मैं सभी पक्षों से शान्ति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि इस घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। वीडियो शेयर करने से अपराधी का समाज में घृणा फैलाने का उद्देश्य सफल होगा।

वहीं इस जघन्य हत्याकांड पर विपक्ष के नेता गुलब चंद कटारिया ने कहा, हमने सीएम से बात की है। इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को सहायता दी जाए। यह घटना एक व्यक्ति के कारण संभव नहीं है, यह किसी संगठन के कारण हो सकता है। यह भयावह और प्रशासन की विफलता है।

We've talked to CM. Those involved be arrested & assistance be given to victim family. This incident isn't possible due to single person, it could be because of some organization. It's horrendous & failure of administration: Rajasthan LoP Gulab Chand Kataria on Udaipur murder pic.twitter.com/YlBGZ7XYHt