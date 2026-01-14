सीकर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, शोकसभा से लौट रहे 6 लोगों की मौत, 3 घायल
सीकरः राजस्थान के सीकर में एक ट्रक और कार की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग शोकसभा से लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि बुधवार को राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एर्टिगा कार की ट्रक से आमने-सामने की टक्कर में कम से कम छह महिलाओं की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना फतेहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के हरसावा गांव के पास शाम करीब 4 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, सभी पीड़ित एक ही परिवार के थे।
#WATCH | Rajasthan: Six people died, three injured in a collision between a truck and a car in Sikar. The injured have been admitted to a hospital. pic.twitter.com/fTbSoDVG4S— ANI (@ANI) January 14, 2026
लक्ष्मणगढ़ में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। परिवार दो वाहनों में यात्रा कर रहा था, जिसमें एर्टिगा आगे चल रही थी तभी वह विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने से पहले स्थानीय निवासी घटनास्थल पर पहुंचे।
घायलों को बाहर निकालने और मलबे से शवों को निकालने में मदद की। घायलों को इलाज के लिए फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालांकि, उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले एक चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया। फतेहपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी (एसएचओ) सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एर्टिगा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर जा रही थी।
जबकि ट्रक सीकर की ओर जा रहा था। एसएचओ सिंह ने कहा कि कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे और एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। दुर्भाग्य से टक्कर के कारण छह महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है।
ट्रक को जब्त कर पुलिस हिरासत में रखा गया है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि तेज गति दुर्घटना का कारण हो सकती है, हालांकि यांत्रिक खराबी या मानवीय त्रुटि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभियान और यातायात साफ करने के काम के दौरान जयपुर-बीकानेर राजमार्ग यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा।