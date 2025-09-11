Rajasthan: पुरानी रंजिश के चलते 19 साल के अनीश की हत्या, लाठियों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Rajasthan: राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि 19-वर्षीय युवक अनीश जीप से कहीं जा रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रोक लिया तथा जीप से बाहर निकालकर लाठियों से पीटा। यह घटना जिले के रामदेवरा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया, ‘‘उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।’’

पुलिस के अनुसार, अनीश पर उसके चचेरे भाइयों और अन्य लोगों ने पुराने विवाद को लेकर हमला किया। इसने बताया कि अनीश और उसके चाचा शेर मोहम्मद के बीच कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था तथा इसके बाद से शेर मोहम्मद के बेटे और अन्य लोग कथित तौर पर अनीश की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे।

पुलिस के अनुसार, आज आरोपियों ने अनीश पर हमला कर दिया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार के सदस्यों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, जिनकी तलाश की जा रही है।

