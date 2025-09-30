शादी करने से इनकार, धारदार हथियार से प्रेमी मोहम्मद सद्दाम हत्या, 16-वर्षीय गर्भवती प्रेमिका अरेस्ट, कमरे में ताला लगाकर चाबी को रेल की पटरी पर फेंका
September 30, 2025
Raipur: रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि सोमवार को लॉज के कर्मचारियों ने पुलिस को वहां के एक कमरे में संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी थी।
Raipur: छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले की पुलिस ने प्रेमी की हत्या करने के आरोप में 16-वर्षीय एक गर्भवती लड़की को पकड़ लिया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने शहर के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ‘ए-वन लॉज’ में मोहम्मद सद्दाम की हत्या के आरोप में बिलासपुर निवासी एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि सोमवार को लॉज के कर्मचारियों ने पुलिस को वहां के एक कमरे में संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।
उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तब वहां सद्दाम का शव पड़ा हुआ था तथा उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।
पटले ने बताया कि जांच के दौरान जानकारी मिली कि एक नाबालिग लड़की ने बिलासपुर शहर के कोनी थाने में संबंधित हत्या की जानकारी दी है तथा खुद को पुलिस को हवाले कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि बिहार निवासी सद्दाम कुरूद क्षेत्र में रह रहा था और कुछ समय से उसका बिलासपुर निवासी आरोपी लड़की के साथ प्रेम संबंध था।
उन्होंने बताया कि जब आरोपी गर्भवती हुई तब उसने सद्दाम पर शादी का दबाव डाला, लेकिन युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अधिकारी के अनुसार, इस बीच वे शनिवार को ‘ए-वन लॉज’ पहुंचे, जहां रात में दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ।
उन्होंने बताया कि जब शनिवार-रविवार की दरमियानी रात सद्दाम सोया हुआ था तब लड़की ने कथित तौर पर सद्दाम के ही धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और कमरे में ताला लगाकर चाबी को रेल की पटरी पर फेंक दिया तथा बिलासपुर चली गई।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जब नाबालिग ने बिलासपुर में अपनी मां को घटना की जानकारी दी, तब मां-बेटी कोनी थाना पहुंचे, जहां लड़की ने सद्दाम की हत्या की बात स्वीकार कर ली एवं खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी लड़की को रायपुर लाया गया है तथा उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।