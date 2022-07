Purvanchal Expressway: बिहार से दिल्ली जा रही दो बसों में टक्कर, आठ की मौत और 16 घायल, सीएम नीतीश ने दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

Highlights तीन लोगों का इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हो रहा है। नौ घायलों का उपचार ट्रामा सेंटर में चल रहा है। बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी।

पटनाः उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार सुबह दो बसों की टक्कर में आठ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुखद बताया।

उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नीतीश ने ईश्वर से बाराबंकी हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने बिहार के रहने वाले घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए।

Bihar CM Nitish Kumar announces ex-gratia of Rs 2 lakhs each for the next of kin of 8 people from Bihar who have lost their lives in the bus accident on Purvanchal Expressway near Barabanki in UP, earlier today: Bihar CMO pic.twitter.com/WNQ9TxL93Q