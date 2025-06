Puri: जगन्नाथ मंदिर के सेवादार की हत्या, सड़क किनारे मिला शव; CCTV फुटेज आया सामने

Puri: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में स्नान यात्रा उत्सव के बीच मंदिर के सेवादार की हत्या कर दी गई। कड़ी सुरक्षा के बावजूद सेवादार की हत्या से हड़कंप मच गया है। जगन्नाथ मंदिर के 83 वर्षीय सेवादार का शव सड़क किनारे मिला। पुलिस ने बताया कि मंदिर में रसोइये के रूप में सेवारत जगन्नाथ दीक्षित का शव गुडियाशाही के रबेनी चौरा में सड़क किनारे मिला।

उसने बताया कि यह वारदात मंदिर में ‘स्नान यात्रा’ उत्सव के लिए की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत अग्रवाल ने कहा, “प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लगता है। इसके लिए व्यक्तिगत दुश्मनी जिम्मेदार हो सकती है। हम घटना की जांच कर रहे हैं।”

Senior servitor Jagannath Dixit was allegedly murdered near Rabeni Chhak in Goudiasahi. Purported CCTV footage captured the body being dumped outside. The victim had a deep head injury, and old enmity is suspected to be the motive #Odishapic.twitter.com/bLkdmt3zFc