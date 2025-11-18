Punjab: बंगा में कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोग घायल

Punjab: बताया जा रहा है कि बंगा बस स्टैंड के निकट हमलावरों ने 15 से अधिक गोलियां चलाईं, हालांकि पुलिस ने कहा कि जांच के बाद मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

Punjab: पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले के बंगा में सोमवार को एक कार पर तीन लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि बंगा बस स्टैंड के निकट हमलावरों ने 15 से अधिक गोलियां चलाईं, हालांकि पुलिस ने कहा कि जांच के बाद मामले का ठीक पता चल पाएगा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कार में सवार तीन लोगों ने एक एसयूवी में सवार लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें पांच लोग घायल हो गए।

अधिकारी ने बताया कि हमलावर और पीड़ित बंगा के रहने वाले हैं और उनके बीच पुरानी दुश्मनी हो सकती है। पीड़ितों की पहचान हनी, रिम्पल, सुजाल, मनदीप और साहिल के रूप में हुई है और उन्हें लुधियाना के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि तीन आरोपियों में से दो की पहचान अजय और सौरभ के रूप में हुई है।

