Punjab: पुलिस और मूसेवाला के दो संदिग्ध हत्यारों के बीच मुठभेड़, गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, देखें वीडियो

चंडीगढ़ः अमृतसर में पंजाब पुलिस और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित तौर पर शामिल दो बदमाशों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूचना मिली है कि भकना गांव में हुई मुठभेड़ में लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकी है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बदमाश जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुसा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित तौर पर शामिल थे। ये दोनों फरार थे। उन्होंने बताया कि बल ने इलाके की घेराबंदी कर ली और लोगों से घरों में रहने को कहा गया। उस स्थान से गोलियां चलने की आवाजें सुनाईं दीं जहां आरोपियों के छिपे होने की बात कही जा रही थी।

Punjab | A journalist was injured in the encounter going on between police and gangsters at Cheecha Bhakna village of Amritsar district. pic.twitter.com/kSzHaNnasM

गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा गांव में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में रूपा और कुसा 21 जून को मोगा जिले में समालसर में मोटरसायकिल पर बैठे दिखाई दिए थे।

#UPDATE | Punjab: A gangster has been killed in the encounter going on between police and gangsters at Cheecha Bhakna village of Amritsar district, confirms Police Sources