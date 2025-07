3.8 लाख के लोन पर 38 हजार का इंटरेस्ट रेट लगाने से पुडुचेरी के शख्स ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी आपबीती

Puducherry Suicide: पुडुचेरी में एक शख्स ने कर्ज और ब्याज के जाल में फंस कर अपनी जान दे दी। झकझोर देने वाली घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र 33 साल थी और वह एक हादसे के बाद लकवाग्रस्त हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, मृतक तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) का एक स्थानीय पदाधिकारी था, जिसे 3.8 लाख रुपये के ऋण पर मासिक आधार पर 38,000 रुपये का अत्यधिक ब्याज चुकाने के लिए कहा गया था। TVK तमिल अभिनेता विजय द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक संगठन है।

शख्स की आत्महत्या के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। जिसमें उसने अभिनेता विजय से उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार की देखभाल करने की अपील की है। दुर्घटना के कारण लकवाग्रस्त हो गया था पीड़ित पता चला है कि एक छोटे से व्यवसाय के मालिक होने के अलावा, मृतक एक चिकन की दुकान पर भी काम करता था। एक दुर्घटना के कारण वह लकवाग्रस्त हो गया था।

बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से वह काम करने की स्थिति में नहीं था और इस तरह, वह ऋण चुकाने में असमर्थ था। एक रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में कई साहूकारों का नाम लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। एनडीटीवी के अनुसार, व्यक्ति साहूकारों को पैसे न चुका पाने के कारण अत्यधिक तनाव में था।

