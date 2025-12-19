7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क?, शिखर धवन-सुरेश रैना के बाद युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, मिमी चक्रवर्ती और सोनू सूद पर एक्शन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2025 21:27 IST2025-12-19T21:25:55+5:302025-12-19T21:27:02+5:30

कुर्क की गई संपत्तियों में सूद की लगभग एक करोड़ रुपये की, चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये की, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये की, शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की, उथप्पा की 8.26 लाख रुपये की, हाजरा की 47 लाख रुपये की और रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।

Property worth Rs 7-93 crore attached After Shikhar Dhawan and Suresh Raina, action taken against Yuvraj Singh, Robin Uthappa, Mimi Chakraborty and Sonu Sood | 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क?, शिखर धवन-सुरेश रैना के बाद युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, मिमी चक्रवर्ती और सोनू सूद पर एक्शन

file photo

Highlights धनशोधन मामले में कुर्क किया है, जिनकी अनुमानित कीमत आठ करोड़ रुपये है।रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों को एक ‘अवैध’ सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में कुर्क किया है, जिनकी अनुमानित कीमत आठ करोड़ रुपये है।

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी करने के बाद अभिनेत्री नेहा शर्मा, मॉडल एवं अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां और बांग्ला अभिनेता अंकुश हाजरा की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जारी किए गए इस नए अंतरिम कुर्की आदेश के अंतर्गत जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य 7.93 करोड़ रुपये है। सूत्रों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में सूद की लगभग एक करोड़ रुपये की, चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये की, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये की, शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की, उथप्पा की 8.26 लाख रुपये की, हाजरा की 47 लाख रुपये की और रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।

इन सभी लोगों से अतीत में ईडी ने पूछताछ की थी और इन संपत्तियों को कुराकाओ द्वीपीय देश में पंजीकृत कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप की ‘‘अपराध से प्राप्त आय’’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईडी ने कुछ समय पहले इस जांच के तहत पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

Web Title: Property worth Rs 7-93 crore attached After Shikhar Dhawan and Suresh Raina, action taken against Yuvraj Singh, Robin Uthappa, Mimi Chakraborty and Sonu Sood

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiYuvraj SinghShikhar DhawanSuresh RainaTMCenforcement directorateक्राइम न्यूज हिंदीयुवराज सिंहशिखर धवनसुरेश रैनाटीएमसीप्रवर्तन निदेशालय