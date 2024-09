WATCH: रेल पटरी पर गैस सिलेंडर?, आपातकालीन ब्रेक लगाकर चालक ने मालगाड़ी रोकी, बड़ा हादसा टला, 30 दिन के अंदर तीसरी घटना

Highlights पुलिस ने तत्काल प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। एलपीजी सिलेंडर को पटरियों पर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई है। अपर महानिदेशक (रेलवे) प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

कानपुरः कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के निकट रेल की पटरी पर रविवार सुबह एक गैस सिलेंडर मिला, जिसके बाद लोको पायलट (चालक) ने मालगाड़ी रोक दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मालगाड़ी के लोको-पायलट द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाने के बाद एक और ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश नाकाम हो गयी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। लगभग एक महीने के भीतर यह तीसरी घटना है, जब रेल सेवा को बाधित करने की कोशिश की गयी है।

VIDEO | UP: An LPG cylinder was placed on railway track in Kanpur. A goods train applied emergency brake and an accident was averted.#TRAINpic.twitter.com/SKtUaiiFZf