राष्ट्रपति से सम्मानित भोजपुरी लेखक ब्रजकिशोर दुबे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पैर बंधे थे और सिर पानी से भरी बाल्टी में डूबा था

Highlights फ्लैट का दरवाजा खोला तो वह बाथरूम में मृत पाए गए। पैर बंधे हुए थे तथा उनका सिर पानी से भरी एक बाल्टी में डूबा हुआ पाया गया था। घटना स्थल का मुआयना एफएसएल की टीम द्वारा किया गया है।

पटनाः राष्ट्रपति से सम्मानित भोजपुरी लेखक ब्रजकिशोर दुबे की पटना शहर के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में एक मकान में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी है। पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष एस के शाही ने सोमवार को बताया कि पिछले कुछ दिनों से अवसाद से ग्रसित दुबे जनता कालोनी स्थित अपने एक मित्र के एक फ्लैट में यह कहकर रह रहे थे कि वहां शांत माहौल है जहां वह कुछ लेखन-पाठन का कार्य करेंगे।

रविवार से अकेले वही फ्लैट में रह रहे थे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को दुबे के परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें फोन किए जाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वे वहां पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद पाया। उन्होंने बताया कि दुबे के परिवार के सदस्यों ने किसी तरीके से फ्लैट का दरवाजा खोला तो वह बाथरूम में मृत पाए गए।

There is no goodbye for us. Wherever you are, you will always be in my heart 💔#Brajkishoredubeypic.twitter.com/Z18OimcNwy