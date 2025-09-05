Patna: कोचिंग सेंटर के बाहर बदमाश ने छात्र को मारी गोली, बाइक से हुआ फरार; CCTV फुटेज से तलाश में जुटी पुलिस
By अंजली चौहान | Updated: September 5, 2025 08:26 IST2025-09-05T08:25:07+5:302025-09-05T08:26:53+5:30
Patna: वीडियो में दिख रहा है कि एक बाइक सवार हमलावर ने मनेर पुलिस स्टेशन के सामने छात्र पर गोलियां चलाईं। इस घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर विधानसभा चुनावों के नज़दीक आने के साथ।
Patna: बिहार की राजधानी पटना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक छात्र पर एक शख्स ने दिनदहाड़े हमला कर दिया। मनेर इलाके में गुरुवार को राहुल नाम के एक व्यक्ति को उसके कोचिंग संस्थान के बाहर गोली मार दिए जाने से दहशत फैल गई। पुलिस का मानना है कि यह मामला आपसी विवाद का है। राहुल को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हमलावर, जिसकी पहचान की पुष्टि हो चुकी है, का राहुल से एक वीडियो को लेकर झगड़ा था।
पटना के मनेर का नजारा देखिए-- एक युवक कैसे दूसरे को सीधा गोली मार रहा है.. pic.twitter.com/0aitTxFzow— Ajeet Kumar (@iajeetkumar) September 4, 2025
आरोपी द्वारा गोली चलाने से पहले दोनों के बीच बहस हुई और राहुल ने कथित तौर पर पूछा, "मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा?" घटना के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया।
पुलिस ने घटनास्थल पर एक एफएसएल टीम तैनात की है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य दोनों के बीच आपसी विवाद का संकेत देते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
#WATCH पटना, बिहार: मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कोचिंग सेंटर के बाहर आज एक व्यक्ति को गोली मार दी गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
पटना के SP सिटी भानु प्रताप सिंह ने कहा, "राहुल नाम के एक व्यक्ति को उसके कोचिंग संस्थान के पास गोली लगी है। गोली चलाने वाले की पहचान हो गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि… pic.twitter.com/yBFCH38Bfl