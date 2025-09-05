Patna: कोचिंग सेंटर के बाहर बदमाश ने छात्र को मारी गोली, बाइक से हुआ फरार; CCTV फुटेज से तलाश में जुटी पुलिस

Patna: बिहार की राजधानी पटना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक छात्र पर एक शख्स ने दिनदहाड़े हमला कर दिया। मनेर इलाके में गुरुवार को राहुल नाम के एक व्यक्ति को उसके कोचिंग संस्थान के बाहर गोली मार दिए जाने से दहशत फैल गई। पुलिस का मानना ​​है कि यह मामला आपसी विवाद का है। राहुल को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हमलावर, जिसकी पहचान की पुष्टि हो चुकी है, का राहुल से एक वीडियो को लेकर झगड़ा था।

आरोपी द्वारा गोली चलाने से पहले दोनों के बीच बहस हुई और राहुल ने कथित तौर पर पूछा, "मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा?" घटना के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया।

पुलिस ने घटनास्थल पर एक एफएसएल टीम तैनात की है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य दोनों के बीच आपसी विवाद का संकेत देते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

