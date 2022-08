पटनाः बालू लदे नाव पर सिलेंडर विस्फोट, 5 मजदूर जिंदा जले, कई की हालत गंभीर, करीब 20 लोग सवार थे

Highlights बुरी तरह जल गए शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. मामले की जांच की जा रही है. हादसे में जले मजदूरों के शवों को पहचानना मुश्‍क‍िल हो रहा था.

पटनाः बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके में अवैध रूप से बालू लदे एक नाव पर जोरदार धमाका होने से आज 5 मजदूरों की झुलस कर मौत हो गई, जबकि कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नाव पर करीब 20 लोग सवार बताये जा रहे हैं. घटना गंगा-सोन नदी में नाव पर खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने के कारण बताया जा रहा है. नाव पर सवार सभी लोग मजदूर थे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है. पुलिस ने बुरी तरह जल गए शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

Bihar | Five labourers died when a fire broke out in their boat at Rampur Diyara ghat in Patna.



Police say, "It's being said there was a cylinder explosion, but that's not the case. They were cooking near few diesel canisters, so a fire broke out. They are yet to be identified" pic.twitter.com/Ot4O8IOx9W