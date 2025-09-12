Odisha: पत्नी पर अवैध संबंध के शक में पति ने की हदें पार, सड़क पर बेइज्जत कर घुमाया, गिरफ्तार
Odisha: पुरी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को सड़कों पर घुमाया
Odisha:ओडिशा में विवाहेत्तर संबंध के संदेह में अपनी पत्नी और उसके पुरुष साथी को सड़क पर घुमाने के आरोप में एक अध्यापक तथा एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। महिला पिछले कुछ वर्षों से अपने पति से अलग रह रही है।
पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात नीमापाड़ा कस्बे में आरोपी अध्यापक (43) अपने दोस्त के साथ अपनी अलग रह रही पत्नी (37) के घर में घुस गया और कथित रूप से उस पर हमला किया। अध्यापक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और इस वजह से उसने अपनी पत्नी से मारपीट की।
हालांकि, पुलिस ने बताया कि पत्नी और उसके पुरुष साथी दोनों ने आरोपों को खारिज कर दिया।