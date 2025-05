Odisha: CBI ने ED के डिप्टी डायरेक्टर को चिंतन रघुवंशी को किया गिरफ्तार, रिश्वत लेने का लगा आरोप

Odisha: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय के एक शीर्ष अधिकारी को कथिततौर पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने गुरुवार को एक जाल बिछाया था, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि अधिकारी कथित तौर पर भुवनेश्वर के एक खनन व्यवसायी से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2013 बैच के आईआरएस अधिकारी रघुवंशी को कथित तौर पर अभियान के दौरान पकड़ा गया और बाद में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

