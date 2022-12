ओडिशाः पूर्व सफाईकर्मी लिंगराज जेना की 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई, जानें

Highlights प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। परिवार के सदस्यों को “अवैध रूप से समृद्ध” किया। मौद्रिक आय अर्जित की, इसे छुपाया और विभिन्न संपत्तियों के अधिग्रहण में इसका निवेश किया।

नई दिल्लीः ओडिशा सरकार के एक पूर्व सफाईकर्मी की 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन (निवारण) कानून के तहत कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। संपत्ति पुरी जिले में अतिरिक्त उपजिलाधिकारी (बंदोबस्त) के कार्यालय में तैनात पूर्व ‘सफाई मोहर्रिर’ (सफाई सहायक) लिंगराज जेना की है।

ED has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs 1.88 Crore belonging to the accused Lingaraj Jena and others under the PMLA,2002 in connection with a case of Disproportionate Assets (DA) registered by the Vigilance Directorate, Odisha pic.twitter.com/yVHRsI1R4k