नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, कोलकाता पुलिस के समक्ष चार बार पेश होने में विफल

Highlights बढ़ते दबाव के बीच बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई थी। नुपूर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया।

कोलकाताः टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करना नुपूर शर्मा को इतना महंगा पड़ जाएगा ये उन्होने कभी सोचा भी नहीं होगा। देश भर में उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उनमें कई जगह हिंसा हुई। नुपूर शर्मा के पुतले जलाए गए और दुनिया भर के कई देश भारत को घेरने लग गए।

बढ़ते दबाव के बीच बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई थी और उन्होंने नुपूर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालंकि उसके बाद भी नुपूर शर्मा के समर्थन के नाम कहीं सिर कलम कर दिया गया तो कहीं खून बहाया गया। पहले अमरावती फिर उदयपुर में नुपूर शर्मा के समर्थकों की हत्या कर दी गई। वहीं अब नुपूर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी ही थी कि कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया।

West Bengal | Kolkata Police issues a Look Out Circular against suspended BJP leader Nupur Sharma.



Earlier she was asked to appear before the Amherst and Narkeldanga Police Stations. However, she didn't appear before them and sought more time.