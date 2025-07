चाइल्ड पोर्नोग्राफी केसः भारतीय नागरिक गुरजीत सिंह मल्ही अरेस्ट, पंजाब सीएम भगवंत मान के परिवार के साथ तस्वीरें, भाजपा ने शेयर किया 

Highlights चंडीगढ़ भाजपा ने लिखा, "आप के तथाकथित "क्रांतिकारी" इन गंभीर सवालों का जवाब कब देंगे?" भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर मल्ही की गिरफ्तारी के बाद आप के कथित संबंधों पर स्पष्टीकरण मांगा। गिरफ़्तारी के बाद पंजाब में काफ़ी राजनीतिक हंगामा मच गया है।

चंडीगढ़ः भारतीय नागरिक गुरजीत सिंह मल्ही को यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी रखने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है। अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) सिएटल ने 11 जुलाई को मल्ही की गिरफ़्तारी की घोषणा की। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक नेताओं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के परिवार के साथ तस्वीरें सामने आईं, जिससे पंजाब में राजनीतिक घमासान छिड़ गया। चंडीगढ़ भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर मल्ही की गिरफ्तारी के बाद आप के कथित संबंधों पर स्पष्टीकरण मांगा। चंडीगढ़ भाजपा ने लिखा, "आप के तथाकथित "क्रांतिकारी" इन गंभीर सवालों का जवाब कब देंगे?"

🚨 When will AAP’s so-called “revolutionaries” answer these serious questions?



▶ NRI Gurjeet Malhi, arrested in the USA on child sexual exploitation (GSAM, child pornography) charges.

▶ His photos with CM Bhagwant Mann’s family are circulating publicly, along with clear links… pic.twitter.com/1TVGxe64cs