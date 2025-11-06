नोएडा सेक्टर-108ः धारदार हथियार से हमला कर महिला की गर्दन काटी, केवल धड़ बरामद, सिर अब तक नहीं मिला

Highlights घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से हमला करके महिला की गर्दन काट दी गई।

नोएडाः नोएडा सेक्टर-108 के पास नाले में बुधवार दोपहर को एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या करके शव नाले में फेंका गया। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 108 के पास एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव पड़ा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं।

एसीपी ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से हमला करके महिला की गर्दन काट दी गई। उन्होंने बताया कि महिला का सिर अब तक नहीं मिला है। कुमार ने कहा कि पुलिस आसपास के क्षेत्र से गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल करके शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

