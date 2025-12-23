81,80,000 रुपए की ठगी, शेयर बाजार में निवेश कर करोड़ों कमाओ?, ग्रेटर नोएडा के नवीन कैंथ हुए शिकार?

Highlights आरोपियों ने कर आदि के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगनी शुरू कर दी। संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। ठगे जाने का एहसास हुआ, पैसे देने से इनकार कर दिया।

नोएडा: नोएडा में साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से कथित रूप से 81.80 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) शैव्या गोयल ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी नवीन कैंथ ने रविवार रात थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 29 अक्टूबर को उसके पास एक व्यक्ति का संदेश आया था जिसमें उसने खुद को शेयर बाजार से जुड़ा बताते हुए निवेश करने पर अच्छा मुनाफा दिलाने का वादा किया था। पीड़ित का आरोप है कि उसने झांसे में आकर आरोपियों के कहने पर अलग-अलग खातों में कई बार में कुल 81,80,000 रुपये भेजे।

लेकिन जब उसने रकम निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने कर आदि के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगनी शुरू कर दी। गोयल ने शिकायत के हवाले से बताया कि इसके बाद नवीन को ठगे जाने का एहसास हुआ तथा उसने और पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

नोएडा में 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या की

नोएडा के सेक्टर-9 में रहने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने सोमवार रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना फेस-वन के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मान ने बताया कि बीती रात को पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-9 में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने अपने घर पर पंखे से फंदा लगा लिया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान मृतका के परिजनों ने बताया कि वह दिल्ली के वसुंधरा स्थित एक स्कूल से पढ़ाई कर रही थी।

जब वह स्कूल से घर लौटी तो उसने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसके परिजन घर से बाहर गए थे। जब वे लोग आए तब उन्हें घटना के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि पुलिस आत्महत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

