Noida Lawyer Murder: कोठी और 4.5 करोड़ की डील, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी ने वकील पत्नी को मार डाला, ऐसे हुआ साजिश का खुलासा

Highlights पत्नी की हत्या करने के बाद भी आरोपी ने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाकर बेचने के लिए मकान दिखाया था। शाम को मृतका के भाई की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया था। पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) हरिश चंदर ने बताया कि रेणु सिन्हा उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता थीं।

Noida Lawyer Murder: नोएडा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोठी और रुपये ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अधिकारी ने 12 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में वकील 61 वर्षीय पत्नी को सेक्टर 30 स्थित घर में गला दबाकर हत्या की।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घर बेचने को लेकर विवाद हुआ था। अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि संदिग्ध लगभग 12 घंटे तक अपने घर के एक स्टोररूम के अंदर छिपा रखा था। पुलिस टीमें और डॉग स्क्वायड उसे ढूंढने की कोशिश में इधर-उधर भागते रहे।

Former Indian Information Service (IIS) officer murdered his 61-year-old wife, a Delhi high court lawyer, following a dispute over the sale of their house.



