सोशल माीडिया पर दोस्ती, कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय किशोरी को अगवा कर बंधक बनाया, सामूहिक रेप

November 9, 2025

नोएडाः नोएडा के फेस-वन थाने की पुलिस ने बताया कि आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

नोएडाः सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर एक किशोरी को अगवा कर उसे बंधक बनाकर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। नोएडा के फेस-वन थाने की पुलिस ने बताया कि आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

दोनों आरोपियों ने किशोरी को दिल्ली के न्यू अशोक नगर के एक कमरे में छिपाकर रखा था। थाना फेस- वन के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मान ने बताया कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली 15 वर्षीय किशोरी 30 सितंबर को अचानक घर से लापता हो गई। किशोरी के पिता ने इस मामले में जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी यथार्थ भाटी और शुभम सिंह पर अगवा कर ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने और किशोरी को बरामद करने में जुटी थी।

बीते दिनों चार नवंबर को सूचना के आधार पर पुलिस ने किशोरी को जिला हरदोई की गुप्ता कॉलोनी में रहने वाले यश गुप्ता के कमरे से बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि किशोरी का डाक्टरी परीक्षण करवाया गया तथा उसे न्यायालय में बयान के लिए पेश किया गया।

किशोरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बताया कि उसके साथ यथार्थ भाटी और यश गुप्ता ने दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस ने आज एक सूचना के आधार पर न्यू अशोक नगर बॉर्डर के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि यथार्थ भाटी ने इंस्टाग्राम के जरिये किशोरी से संपर्क किया और प्रेम जाल में फंसा लिया। 30 सितंबर को वह उसे अपने साथ ले गया और यश गुप्ता के कमरे पर छिपाकर रखा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 

