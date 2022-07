ISIS माड्यूल केस में छह राज्यों के 13 ठिकानों पर NIA ने ली तलाशी, आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद किए

Highlights एनआईए ने 6 राज्यों में 13 ठिकानों की तलाशी ली आईएसआईएस माड्यूल केस की जांच के सिलसिले में हुई तलाशी तलाशी के दौरान एनआईए ने आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद किए हैं

नई दिल्ली :आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने देश के छह राज्यों में अलग-अलग 13 जगहों पर तलाशी ली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह तलाशी अभियान आईएसआईएस की गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों की जांच के मामले में चलाया। संग्दिग्ध परिसरों की तलाशी के दौरान एनआईए ने आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद किए हैं। तलाशी अभियान की जानकारी ट्विटर पर देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन, गुजरात के भड़ौच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिलों, बिहार के अररिया जिले, कर्नाटक के भटकल और तुमकुर जिलों, महाराष्ट्र के नांदेड़ और कोल्हापुर और उत्तर प्रदेश के देवबंद में आईएसआईएस की गतिविधियों से संबंधित मामले में संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली गई है। एनआईए की ये तलाशी आईएसआईएस माड्यूल केस (RC-26/2022/NIA-DLI) के सिलसिले में हुई है।

