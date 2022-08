राजधानी दिल्ली में ISIS से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, NIA ने बाटला हाउस इलाके से पकड़ा

Highlights दिल्ली में एनआईए की बड़ी कार्रवाई बाटला हाउस इलाके से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती करता था

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजधानी दिल्ली में आईएसआईस से जुड़े माड्यूल पर बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में 6 अगस्त को मोहसिन अहमद नाम के एक व्यक्ति के आवासीय परिसरों की तलाशी ली। मोहसिन वर्तमान में जोगाबाई एक्सटेंशन, बाटला हाउस, दिल्ली में रहता है। तलाशी के बाद बाद एनआईए ने उसे आईएसआईएस की ऑनलाइन और जमीनी गतिविधियों से संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया।

NIA on August 6 conducted searches at the residential premises of one Mohsin Ahmad, presently residing at Jogabai Extention, Batla house, Delhi, and subsequently arrested him in the case pertaining to online and on-ground activities of ISIS, says the agency.