जासूसी के आरोप में नौसेना का कर्मचारी गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी

Navy HQ Staffer Arrested For Spying Pakistan:दिल्ली में स्थित भारतीय नौसेना मुख्यालय से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जहां नौसेना के ही एक कर्मचारी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मुख्यालय में तैनात एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। ऐसा आरोप है कि उसने कई सालों तक और यहां तक ​​कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जासूसी की थी।

आरोपी की पहचान विशाल यादव के रूप में हुई है। वह नौसेना मुख्यालय में क्लर्क के रूप में काम करता है और हरियाणा का रहने वाला है।

महीनों की निगरानी के बाद उसे राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा ने हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक, यादव के सेलफोन से मिले डेटा से पता चला है कि उसने नौसेना और अन्य रक्षा इकाइयों से जुड़ी गोपनीय जानकारी एक महिला को मुहैया कराई थी, जो पैसे के बदले में उसकी पाकिस्तानी हैंडलर थी।

