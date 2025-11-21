4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर मार-मार कर हत्या?, सड़क पर उतरे लोग, मंत्री नरहरि ज़िरवाल ने कहा-फास्ट-ट्रैक अदालत में मामला चलेगा और

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 15:49 IST2025-11-21T15:48:01+5:302025-11-21T15:49:28+5:30

Nashik: आरोपी के खिलाफ फास्ट-ट्रैक अदालत में मामला चलेगा और दो महीने के अंदर मौत की सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी।

Nashik 4-year-old girl raped murdered People took streets demanding death penalty Minister Narhari Zirwal said case heard fast-track court | 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर मार-मार कर हत्या?, सड़क पर उतरे लोग, मंत्री नरहरि ज़िरवाल ने कहा-फास्ट-ट्रैक अदालत में मामला चलेगा और

file photo

Highlightsमंत्री नरहरि ज़िरवाल ने कहा कि आरोपी को इस जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी।नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया।पत्थर मार-मार कर उसकी हत्या कर दी गई,

Nashik:महाराष्ट्र के नासिक जिले में चार साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में शुक्रवार को मालेगांव की अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार व्यक्ति के लिए मौत की सज़ा की मांग की। मालेगांव शहर में बंद रखा गया था और हज़ारों लोगों ने पैदल मार्च निकाला। अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, कुछ प्रदर्शनकारियों ने अदालत परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिसवालों ने उन्हें रोक दिया। इस बीच, राज्य के मंत्री नरहरि ज़िरवाल ने कहा कि आरोपी को इस जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री ने शुक्रवार को मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के साथ मालेगांव तालुका के एक गांव में पीड़ित लड़की के परिजनों से मुलाकात की। जिरवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह एक भयानक जुर्म है। मैं यह मामला कैबिनेट में उठाऊंगा। आरोपी के खिलाफ फास्ट-ट्रैक अदालत में मामला चलेगा और दो महीने के अंदर मौत की सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी।’’

मंत्री ने कहा कि वह सरकार से वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस संवेदनशील मामलो में लोक अभियोजक नियुक्त करने का आग्रह करेंगे। पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर को डोंगराले गांव में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर पत्थर मार-मार कर उसकी हत्या कर दी गई,

जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में है। इस क्रूर अपराध से इलाके में लोगों के बीच बहुत गुस्सा है, और नागरिकों एवं स्थानीय संगठनों ने मामले की जल्द जांच और अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है।

 

Web Title: Nashik 4-year-old girl raped murdered People took streets demanding death penalty Minister Narhari Zirwal said case heard fast-track court

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiMaharashtraPolicerapemurder caseक्राइम न्यूज हिंदीमहाराष्ट्ररेपहत्या